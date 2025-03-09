Борьба за петуха и желание снести яичко: Анфиса Чехова сравнила женщин с курицами

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анфиса Чехова поговорила о женщинах с писателем Александром Цыпкиным в шоу "5 книг".

Фото: commons.wikimedia.org by Smart learned, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Курицы

По словам Чеховой, многие женщины даже не подозревают о том, какая сила в них заложена, и живут как "курицы", в то время как есть и другая категория женщин — "ведьмы". Телеведущая сказала, что "курицы" погрязают в быту и целиком и полностью зависят от мужчин и их мнения, и призналась, что и сама когда-то была такой.

"Женская энергия, когда её много в человеке, — это всегда глубокий магический источник, но большинство женщин просто не открыли её в себе. Они проживают жизнь, как курица. Это конкретная борьба за петуха, желание снести яичко и кудахтать над ним и вообще не ощущать своей силы. Ждать, когда тебя в суп положат, когда ты перестанешь нестись", — высказалась Анфиса.

Уточнения

Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая.



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