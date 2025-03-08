Брухунова отказывается говорить о госпитализации Евгения Петросяна

Татьяна Брухунова, жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, не стала комментировать сообщения о госпитализации юмориста, как сообщает Life со ссылкой на SНОТ.
По данным издания, утром 8 марта Евгению Петросяну стало плохо, и ему вызвали скорую помощь. В настоящее время его состояние пытаются стабилизировать, чтобы провести операцию.
Также сообщалось, что артиста доставили в Боткинскую больницу. Причиной госпитализации стало желудочно-кишечное кровотечение.
Евгений Петросян известен зрителям по таким передачам, как "Смехопанорама" и "Кривое зеркало".
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Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).
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