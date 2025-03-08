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Слухи о второй беременности оказались ложью: Манижа объяснила, зачем ввела всех в заблуждение

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Манижа принесла извинения за то, что ввела в заблуждение своих близких, сообщив о второй беременности. Она объяснила, почему опубликовала снимок с округлившимся животом.

Манижа
Фото: instagram.com by личный аккаунт Манижи в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Манижа

Манижа, которая представляла Россию на "Евровидении-2021", рассказала, что слухи о предстоящем пополнении в её семье оказались неправдой. По её словам, опубликованные фотографии были частью концепции нового альбома.

Артистка извинилась перед своими родными и друзьями, которые начали поздравлять её с ожиданием второго малыша.

"Дорогие друзья, я не беременна. Это всего лишь обложка альбома, которая передаёт энергию музыки, которая в нём звучит. Прошу прощения у всех, кого ввела в заблуждение, особенно у своих близких", — прокомментировала певица.

Манижа стала мамой в 2023 году, родив дочь от режиссёра Ладо Кватании. Малышку назвали Оливией.

Ранее сообщалось о госпитализации Евгения Петросяна.

Уточнения

Мани́жа Дале́ровна Санги́н (урожд. Хамра́ева; род. 8 июля 1991, Душанбе), известная мононимно как Мани́жа — российская певица, независимый музыкант, автор песен, режиссёр музыкальных видеоклипов, общественный деятель в области борьбы с домашним насилием.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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