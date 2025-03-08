Неутешительный диагноз: раскрыты детали госпитализации Евгения Петросяна

В Москве госпитализирован народный артист РСФСР Евгений Петросян. Об этом сообщает РЕН ТВ.
79-летний артист был доставлен в больницу с желудочно-кишечным кровотечением. В настоящее время он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Родственники и близкие Петросяна пока не дают комментариев о его самочувствии.
Евгений Петросян известен своими юмористическими шоу, такими как "Смехопанорама", "Шутка за шуткой" и "Кривое зеркало". Он женат на своей помощнице Татьяне Брухуновой, с которой воспитывает двоих несовершеннолетних детей.
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Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).
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