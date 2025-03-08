Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ворочаетесь до трёх ночи, а потом засыпаете на ходу? Разбираемся, как пережить весенний сонный кризис
Хотите получить богатый урожай капусты? Тогда добавьте это в лунку
Терьеры, лабрадоры и таксы – главные воры в собачьем мире
Зарплатный парадокс: почему наёмные работники не требуют больше
Новый король электро-кроссоверов: MG S5 EV — революционная модель
Ваша кожа достойна лучшего: как выбрать подходящий уход и не потратить состояние?
Опасные лекарства? Исследование выявило проблемы с индийскими дженериками
Этот материал защитит ваш дом от дождя, мороза и солнца на десятилетия
Никогда не вернусь — почему россиянин разочаровался в Турции

Смотрит телевизор и поёт: Стас Пьеха рассказал о жизни 87-летней бабушки

1:02
Шоу-бизнес

Пять лет назад Эдита Пьеха заявила, что завершает свою творческую карьеру. Певица стала жить настолько тихо, что её имя перестало появляться в СМИ, но иногда её внук Стас Пьеха делится в интервью некоторыми подробностями из нынешней жизни легендарной бабушки. Это же он сделал и сейчас в беседе с kp.ru.

Эдита Пьеха
Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Эдита Пьеха

Стас рассказал, что Эдита Станиславовна, которой сейчас 87 лет, живёт на природе. Несмотря на то что певица больше не даёт концертов, она продолжает петь дома: она по-прежнему чувствует это своим призванием.

"У неё всё хорошо. Большую часть времени бабушка проводит у себя в загородном доме под Петербургом, смотрит телевизор, мои выступления, пересматривает свои старые концерты, но она не поёт публично, а вот дома поёт, иногда без микрофона просто что-то на разных языках, в том числе свои песни. Она не может совсем не петь", — поделился Пьеха.

Уточнения

Эди́та Станиславовна Пье́ха (при рождении Эдит-Мари Пьеха (фр. Édith-Marie Pierha; пол. Edyta Maria Piecha); род. 31 июля 1937, Нуаэль-су-Лан, Франция) — советская и российская эстрадная певица и актриса польского происхождения. Народная артистка СССР (1988).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Еда и рецепты
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Недвижимость
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает Аудио 
Ценовой заговор АвтоВАЗа: автопроизводитель под следствием
Авто
Ценовой заговор АвтоВАЗа: автопроизводитель под следствием Аудио 
Популярное
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара

Узнайте, как приготовить картофель по-новому! Вместо воды используйте мясной бульон: вкус и польза удивят. Чешский рецепт на курином бульоне.

Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Какие варианты остались у группировки армии Украины в Курской области Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Последние материалы
Ворочаетесь до трёх ночи, а потом засыпаете на ходу? Разбираемся, как пережить весенний сонный кризис
Смотрит телевизор и поёт: Стас Пьеха рассказал о жизни 87-летней бабушки
Хотите получить богатый урожай капусты? Тогда добавьте это в лунку
Терьеры, лабрадоры и таксы – главные воры в собачьем мире
Зарплатный парадокс: почему наёмные работники не требуют больше
Новый король электро-кроссоверов: MG S5 EV — революционная модель
Ваша кожа достойна лучшего: как выбрать подходящий уход и не потратить состояние?
Опасные лекарства? Исследование выявило проблемы с индийскими дженериками
Этот материал защитит ваш дом от дождя, мороза и солнца на десятилетия
Никогда не вернусь — почему россиянин разочаровался в Турции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.