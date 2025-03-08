Смотрит телевизор и поёт: Стас Пьеха рассказал о жизни 87-летней бабушки

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пять лет назад Эдита Пьеха заявила, что завершает свою творческую карьеру. Певица стала жить настолько тихо, что её имя перестало появляться в СМИ, но иногда её внук Стас Пьеха делится в интервью некоторыми подробностями из нынешней жизни легендарной бабушки. Это же он сделал и сейчас в беседе с kp.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эдита Пьеха

Стас рассказал, что Эдита Станиславовна, которой сейчас 87 лет, живёт на природе. Несмотря на то что певица больше не даёт концертов, она продолжает петь дома: она по-прежнему чувствует это своим призванием.

"У неё всё хорошо. Большую часть времени бабушка проводит у себя в загородном доме под Петербургом, смотрит телевизор, мои выступления, пересматривает свои старые концерты, но она не поёт публично, а вот дома поёт, иногда без микрофона просто что-то на разных языках, в том числе свои песни. Она не может совсем не петь", — поделился Пьеха.

Уточнения

Эди́та Станиславовна Пье́ха (при рождении Эдит-Мари Пьеха (фр. Édith-Marie Pierha; пол. Edyta Maria Piecha); род. 31 июля 1937, Нуаэль-су-Лан, Франция) — советская и российская эстрадная певица и актриса польского происхождения. Народная артистка СССР (1988).



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