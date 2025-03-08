Басков пережил шок: выступление Юлии Савичевой на шоу Один в один вызвало слёзы певца

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Николай Басков, который стал ведущим шоу "Один в один", эмоционально отреагировал на выступление Юлии Савичевой, перевоплотившейся в Елену Образцову.

Фото: commons.wikimedia.org by Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Николай Басков

Благодаря гриму и долгим репетициям Савичева стала очень похожа на легендарную оперную диву, и это потрясло Баскова. Он не сдержал слёз и рассказал, какой потерей для него когда-то стала смерть певицы.

"Господи, Елена Васильевна, вы прекрасны! Но это часть моей жизни, слушайте… Я всегда говорил, что эта певица — наша Мария Каллас. Елена Васильевна сделала самую уникальную карьеру в мире, она была удостоена двух наград Верди. Мы пели вместе с Еленой Васильевной. Когда этой певицы не стало, для меня это была большая потеря", — сказал Басков.

Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства МПГУ; народный артист Российской Федерации (2009).



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