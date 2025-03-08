Задержание Митрошиной: блогерша повторила скандальную схему королевы марафонов Блиновской

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Блогерша Александра Митрошина, которая была задержана в Сочи, могла использовать схему ухода от уплаты налогов, похожую на ту, что применяла "королева марафонов" Елена Блиновская.

Фото: личный аккаунт "alexandramitroshina" в Instagram Александра Митрошина

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, Саша Митрошина "указывала реквизиты нескольких ИП для оплаты, минуя свои личные счета". Благодаря этому она могла применять упрощённую систему налогообложения без веских оснований, учитывая, что указанные ИП не предоставляли никаких курсов.

Суд также установил, что эти реквизиты принадлежали рабочей команде Митрошиной — продюсеру, техническим специалистам и организаторам мероприятий. Таким образом, эта схема во многом совпадает с той, которую выявило следствие в ходе дела против блогера Елены Блиновской.

ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД России, сообщает, что Александра Митрошина не выходила на связь со следствием и была объявлена в федеральный розыск.

Ранее стало известно, что Агату Муцениеце и Петра Дрангу заметили в Санкт-Петербурге.

Уточнения

Алекса́ндра Алекса́ндровна Митро́шина (род. 27 июня 1994, Петрозаводск) — российская Instagram-блогер, известная по сети курсов на тему раскрутки в социальных сетях.



Еле́на Оле́говна Блино́вская (при рождении Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, РСФСР, СССР) — российский блогер, предприниматель и телеведущая.





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