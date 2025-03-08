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Вместо цветов и колец: зачем Дранга привёз Муцениеце в Санкт-Петербург

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Музыкант Пётр Дранга был замечен в Санкт-Петербурге в компании актрисы Агаты Муцениеце возле Большого концертного зала "Октябрьский". Их совместное фото опубликовал "МК в Питере".

Агата Муцениеце и Пётр Дранга
Фото: youtube.com by канал Чужое Мнение, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Агата Муцениеце и Пётр Дранга

На снимке Агата стоит возле вывески БКЗ, одетая в пуховик и шарф. Пётр Дранга же предпочёл спортивный стиль: свободные штаны, белую кофту и чёрную куртку.

Как сообщается, Пётр Дранга привёл свою возлюбленную на концерт, который должен был пройти в преддверии 8 Марта.

Агата Муцениеце и Пётр Дранга не стали скрывать свои отношения. Они активно участвуют в светской жизни, публикуют совместные фотографии в социальных сетях и отправляются в путешествия. Известно, что пара уже познакомила друг с другом свои семьи.

Ранее стало известно, что украинских артистов объявили в розыск на родине из-за их нежелания возвращаться.

 

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.

Пётр Ю́рьевич Дра́нга — российский музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижер, композитор, режиссер, певец и актёр, продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации (2023).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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