Музыканты в бегах: украинские артисты объявлены в розыск на родине

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Известные украинские артисты Иван Дорн, Макс Барских и Потап оказались в списке разыскиваемых. Причиной стало их нежелание возвращаться на родину после концертов за границей.

Фото: youtube.com by канал ПРОСЛУШКА | Музыкальное шоу со звездами, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Иван Дорн

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, музыканты не хотят приезжать на Украину, опасаясь мобилизации. Отмечается, что многим артистам сейчас перестали давать разрешение на выезд. Так, например, Андрей Данилко (Верка Сердючка) сообщил о сорванных гастролях в Европе.

Потап (Алексей Потапенко) вместе со своей супругой Настей Каменских с 2023 года проживает в Испании. Ему также запрещён въезд в Россию из-за критики СВО. Макс Барских также подчёркивал, что не собирается идти на линию соприкосновения войск.

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Уточнения

Ива́н Алекса́ндрович Дорн (укр. Іва́н Олекса́ндрович Дорн; род. 17 октября 1988, Челябинск, РСФСР, СССР) — украинский певец, музыкант, автор песен, продюсер, диджей, актёр и телеведущий.



Макс Ба́рских (укр. Макс Барських), настоящее имя — Никола́й Никола́евич Бо́ртник (укр. Микола Миколайович Бортник; род. 8 марта 1990, Херсон, Украинская ССР, СССР) — украинский певец, композитор и автор песен.



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