Ребёнок в 53 года: Федункив впервые рассказала, как назвала сына

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

На съёмках шоу Comedy Club Марина Федункив поделилась, что назвала сына в честь своего дедушки — Теодором.

Фото: vk.com by канал Натальная карта, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марина Федункив

Впервые став матерью в 53 года, артистка долго скрывала имя своего первенца, как и то, что беременна. Но теперь она с радостью сообщила, что мальчик получил имя в честь прадедушки.

Ведущие шоу Павел Воля и Ольга Бузова отметили, что имя "Федункив Теодор" звучит очень красиво. Однако юмористка с улыбкой напомнила им, что у мальчика другая фамилия, ведь у него есть отец.

Певица Ольга Бузова призналась, что не знала о наличии отца у малыша. В ответ Марина Федункив пошутила, что в отличие от неё смогла выйти замуж.

"Оля, я замуж вышла. Я вышла, а ты — нет… Я кормлю грудью. Раф на грудном, хочешь?" — с юмором спросила Федункив.

Марина Федункив замужем за итальянцем Стефано Маджи, который на 12 лет моложе её. Для артистки этот брак стал первым официальным.

Ранее стало известно о причине смерти Джина Хэкмена и его супруги.

Уточнения

Мари́на Гаври́ловна Феду́нкив (род. 27 августа 1971, Пермь, СССР) — российская комедийная актриса кино, телевидения и дубляжа, сценаристка, диджей, певица, телеведущая, блогер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.