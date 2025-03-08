Ребёнок в 53 года: Федункив впервые рассказала, как назвала сына

На съёмках шоу Comedy Club Марина Федункив поделилась, что назвала сына в честь своего дедушки — Теодором.
Впервые став матерью в 53 года, артистка долго скрывала имя своего первенца, как и то, что беременна. Но теперь она с радостью сообщила, что мальчик получил имя в честь прадедушки.
Ведущие шоу Павел Воля и Ольга Бузова отметили, что имя "Федункив Теодор" звучит очень красиво. Однако юмористка с улыбкой напомнила им, что у мальчика другая фамилия, ведь у него есть отец.
Певица Ольга Бузова призналась, что не знала о наличии отца у малыша. В ответ Марина Федункив пошутила, что в отличие от неё смогла выйти замуж.
"Оля, я замуж вышла. Я вышла, а ты — нет… Я кормлю грудью. Раф на грудном, хочешь?" — с юмором спросила Федункив.
Марина Федункив замужем за итальянцем Стефано Маджи, который на 12 лет моложе её. Для артистки этот брак стал первым официальным.
Ранее стало известно о причине смерти Джина Хэкмена и его супруги.
Мари́на Гаври́ловна Феду́нкив (род. 27 августа 1971, Пермь, СССР) — российская комедийная актриса кино, телевидения и дубляжа, сценаристка, диджей, певица, телеведущая, блогер.
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