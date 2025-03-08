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Ребёнок в 53 года: Федункив впервые рассказала, как назвала сына

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

На съёмках шоу Comedy Club Марина Федункив поделилась, что назвала сына в честь своего дедушки — Теодором.

Марина Федункив
Фото: vk.com by канал Натальная карта, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марина Федункив

Впервые став матерью в 53 года, артистка долго скрывала имя своего первенца, как и то, что беременна. Но теперь она с радостью сообщила, что мальчик получил имя в честь прадедушки.

Ведущие шоу Павел Воля и Ольга Бузова отметили, что имя "Федункив Теодор" звучит очень красиво. Однако юмористка с улыбкой напомнила им, что у мальчика другая фамилия, ведь у него есть отец.

Певица Ольга Бузова призналась, что не знала о наличии отца у малыша. В ответ Марина Федункив пошутила, что в отличие от неё смогла выйти замуж.

"Оля, я замуж вышла. Я вышла, а ты — нет… Я кормлю грудью. Раф на грудном, хочешь?" — с юмором спросила Федункив.

Марина Федункив замужем за итальянцем Стефано Маджи, который на 12 лет моложе её. Для артистки этот брак стал первым официальным.

Ранее стало известно о причине смерти Джина Хэкмена и его супруги.

Уточнения

Мари́на Гаври́ловна Феду́нкив (род. 27 августа 1971, Пермь, СССР) — российская комедийная актриса кино, телевидения и дубляжа, сценаристка, диджей, певица, телеведущая, блогер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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