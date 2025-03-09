Вирусные кулинарные провалы не остановили Высоцкую: как она ответила

2:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сегодня в сети появилась информация о том, что Юлия Высоцкая якобы закрыла свой кулинарный бизнес "Едим дома". Telegram-канал Mash сообщил, что телеведущая оставила проект из-за финансовых трудностей, усугубленных всплеском популярности старых видео с её кулинарными неудачами. Однако сама Высоцкая и её представители опровергли эти слухи, заявив, что бизнес продолжает работать и даже расширяется. Более того, компания намерена подать иск о защите деловой репутации.

Фото: личный аккаунт "juliavysotskayaofficial" в Instagram Юлия Высоцкая

"Едим дома" продолжает работать

Mash утверждал, что сеть кулинарных студий, производство продуктов и закусочные под брендом "Едим дома" оказались убыточными. При этом предполагалось, что одноимённая телевизионная передача останется в эфире.

Однако представители компании Высоцкой оперативно отреагировали на заявление, назвав его ложным.

"Вы — интернет-издание, а не анонимный блог, и несёте ответственность за публикацию ложной информации. Вы вводите людей в заблуждение, спекулируя на слухах ради повышения рейтингов", — говорится в официальном ответе.

В заявлении также отмечается, что Высоцкая продолжает развивать свою сеть кулинарных студий. В Москве уже открыты пять точек, а в ближайшее время планируется запуск ещё двух студий в столице и одной в Санкт-Петербурге.

Иск против Mash: компания будет защищать репутацию

Представители Высоцкой подчеркнули, что слухи о закрытии бизнеса — это открытая клевета.

""Едим дома!" уже 22 года выходит на канале НТВ и продолжает радовать зрителей каждую субботу в 9:20. Как и в любом бизнесе, одни проекты закрываются, другие появляются, но это естественный процесс. Если Mash хотел добиться иска о защите деловой репутации, то цель достигнута", — заявили в компании.

Юлия Высоцкая отреагировала с юмором

Сама телеведущая с лёгкостью отнеслась к волне обсуждений. Она отметила, что не стремится понравиться всем подряд и продолжает с удовольствием заниматься своим делом.

"Я не рубль, чтобы всем нравиться", — пошутила Высоцкая.

Напомним, что недавно в сети вновь стали вирусными старые видео, где Юлия неудачно готовит шашлык и сырники. Однако супруг актрисы, режиссёр Андрей Кончаловский, не стал обращать внимания на хейтеров и поддержал жену, похвалив её за изысканный десерт, который она приготовила специально для него.

Несмотря на слухи, Юлия Высоцкая продолжает активно развивать свой бренд. В ближайшем будущем поклонников ждут новые проекты и открытия кулинарных студий, а передача "Едим дома!" по-прежнему будет выходить в эфир.

Уточнения

«Едим до́ма » — авторская кулинарная телепрограмма Юлии Высоцкой, выходящая на НТВ с 7 сентября 2003 года по субботам (в 2003—2019 годах — по воскресеньям) в утреннее время.



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