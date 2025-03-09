Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скандал с допингом, который ждал 10 лет: наказание российского борца спустя годы
Мармелад, который просят все: готовится легко, а вкус потрясающий
Запястья и подмышки: места, которые превращают ваш парфюм в кошмар
Овощи чахнут, урожая нет? Возможно, виноваты ваши клумбы
Оскорбления на трибунах: «Зенит» жестко ответил после матча с «Факелом»
Слова Роша тронули многих: футболист ЦСКА о важности 8 Марта
Пыльца – невидимый враг: 5 простых способов победить аллергию в сезон цветения
Вы не видите его, но он может сломаться в любой момент: как убивают генератор
Рассказываем, что хочет сказать кошка, когда внезапно начинает орать по ночам

Вирусные кулинарные провалы не остановили Высоцкую: как она ответила

2:58
Шоу-бизнес

Сегодня в сети появилась информация о том, что Юлия Высоцкая якобы закрыла свой кулинарный бизнес "Едим дома". Telegram-канал Mash сообщил, что телеведущая оставила проект из-за финансовых трудностей, усугубленных всплеском популярности старых видео с её кулинарными неудачами. Однако сама Высоцкая и её представители опровергли эти слухи, заявив, что бизнес продолжает работать и даже расширяется. Более того, компания намерена подать иск о защите деловой репутации.

Юлия Высоцкая
Фото: личный аккаунт "juliavysotskayaofficial" в Instagram
Юлия Высоцкая

"Едим дома" продолжает работать

Mash утверждал, что сеть кулинарных студий, производство продуктов и закусочные под брендом "Едим дома" оказались убыточными. При этом предполагалось, что одноимённая телевизионная передача останется в эфире.

Однако представители компании Высоцкой оперативно отреагировали на заявление, назвав его ложным.

"Вы — интернет-издание, а не анонимный блог, и несёте ответственность за публикацию ложной информации. Вы вводите людей в заблуждение, спекулируя на слухах ради повышения рейтингов", — говорится в официальном ответе.

В заявлении также отмечается, что Высоцкая продолжает развивать свою сеть кулинарных студий. В Москве уже открыты пять точек, а в ближайшее время планируется запуск ещё двух студий в столице и одной в Санкт-Петербурге.

Иск против Mash: компания будет защищать репутацию

Представители Высоцкой подчеркнули, что слухи о закрытии бизнеса — это открытая клевета.

""Едим дома!" уже 22 года выходит на канале НТВ и продолжает радовать зрителей каждую субботу в 9:20. Как и в любом бизнесе, одни проекты закрываются, другие появляются, но это естественный процесс. Если Mash хотел добиться иска о защите деловой репутации, то цель достигнута", — заявили в компании.

Юлия Высоцкая отреагировала с юмором

Сама телеведущая с лёгкостью отнеслась к волне обсуждений. Она отметила, что не стремится понравиться всем подряд и продолжает с удовольствием заниматься своим делом.

"Я не рубль, чтобы всем нравиться", — пошутила Высоцкая.

Напомним, что недавно в сети вновь стали вирусными старые видео, где Юлия неудачно готовит шашлык и сырники. Однако супруг актрисы, режиссёр Андрей Кончаловский, не стал обращать внимания на хейтеров и поддержал жену, похвалив её за изысканный десерт, который она приготовила специально для него.

Несмотря на слухи, Юлия Высоцкая продолжает активно развивать свой бренд. В ближайшем будущем поклонников ждут новые проекты и открытия кулинарных студий, а передача "Едим дома!" по-прежнему будет выходить в эфир.

Уточнения

«Едим до́ма » — авторская кулинарная телепрограмма Юлии Высоцкой, выходящая на НТВ с 7 сентября 2003 года по субботам (в 2003—2019 годах — по воскресеньям) в утреннее время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Недвижимость
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает Аудио 
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Домашние животные
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Популярное
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро

Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.

Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Какие школьные предметы были только в СССР Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Последние материалы
Фундамент разрушается, а вы даже не догадываетесь: одна ошибка сведёт дом в руины
Скрытая жемчужина Прованса: место, о котором мало кто знает
Ляйсан Утяшева и Тина Канделаки высмеяли Ким Кардашьян — вот что их так возмутило
Какие были виды и размеры стипендий студентов в СССР
Хотите японский маникюр? Подумайте дважды, если у вас тонкие ногти
Операция Труба. В Курской области намечается грандиозный котёл
Готовлю эти тефтели снова и снова — никто не понял, что они без мяса
Китайский кроссовер за миллион? Угонщики оценят ваш выбор
Версаль, каким вы его не знали: откройте двери в республиканскую историю
Европу ждёт крах: Орбан раскрыл печальные последствия торговой войны с США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.