Ляйсан Утяшева и Тина Канделаки высмеяли Ким Кардашьян — вот что их так возмутило

2:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рекламные кампании Ким Кардашьян часто вызывают бурные обсуждения, но на этот раз внимание к звезде привлекли не новые купальники, а их необычная подача. Теледива установила в центре Нью-Йорка 18-метровую надувную копию самой себя в честь новой коллекции своего бренда. Этот маркетинговый ход не оставил равнодушными ни западных, ни российских знаменитостей. В частности, Ляйсан Утяшева и Тина Канделаки высказались по поводу такого креатива, причём их мнение оказалось весьма скептическим.

Фото: commons.wikimedia.org by Tatiana Petsa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ UtiashevaLaysan2

Надувная Ким в центре Нью-Йорка

В середине недели Ким Кардашьян представила новый проект в поддержку своей линейки купальников. Для этого в Таймс-сквер установили гигантскую резиновую Ким, которая привлекла внимание тысяч прохожих.

Телезвезда опубликовала снимки инсталляции в социальных сетях, где подписчики разделились на два лагеря: одни восхищались масштабом рекламной кампании, другие сочли это чересчур эксцентричным. Автором идеи стала Эми Куле, представительница креативного агентства Merry Wonderer.

Ляйсан Утяшева не оценила идею

Известная телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева не осталась в стороне и высказала свою точку зрения. Она отметила, что такая реклама выглядит нелепо и больше напоминает аттракцион, чем что-то связанное с модой.

"Мы живём в удивительное время. Теперь, чтобы привлечь внимание к бренду, достаточно просто надуть огромную версию себя. Вопрос в другом — это всё ещё мода или уже цирк?", — прокомментировала Утяшева.

Её слова поддержала и телеведущая Тина Канделаки.

Тина Канделаки прошлась по "резиновой Зине"

Канделаки, известная своим острым языком, не могла пройти мимо этой темы. Она высмеяла надувную Ким, намекнув, что американцы, возможно, соскучились по подобным образам.

"Резиновую Зину Ким Кардашьян жители Нью-Йорка теперь разглядят детально и со всех сторон. Особо любознательные могут даже дотянуться и потрогать", — с иронией заметила Тина.

Такой выпад вызвал активное обсуждение в соцсетях. Многие подписчики согласились с тем, что маркетинговые кампании звезд становятся всё более абсурдными, в то время как другие считают, что подобные провокации — залог успешных продаж.

Пока Ким Кардашьян наслаждается вниманием к своей новой коллекции, её российские коллеги по шоу-бизнесу продолжают спорить о границах разумного в рекламе. Возможно, в будущем нас ждут ещё более неожиданные маркетинговые решения.

Уточнения

Ким Ноэ́ль Кардашья́н (Кардашя́н) (англ. Kim Noel Kardashian; род. 21 октября 1980[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель.



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