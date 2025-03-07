За кулисами славы: с чем сталкивается Люся Чеботина во время выступлений

В эфире шоу "Женский форум" певица Люся Чеботина рассказала о том, что на концертах ей бывает не по себе из-за нетрезвых поклонников. Она поделилась некоторыми необычными ситуациями, которые происходили с ней во время выступлений.
Артистка отметила, что ей трудно сохранять спокойствие, когда к сцене подходят подвыпившие мужчины и пытаются вырвать микрофон. Каждый раз она старалась перевести такие ситуации в шутку, чтобы избежать конфликта.
"Иногда, когда мужчины выпивают, они подходят к сцене и начинают смотреть на тебя очень странно, разглядывать. Это вызывает дискомфорт", — поделилась Люся Чеботина.
В такие моменты она находит успокоение в поддержке своей команды, состоящей из мужчин-спортсменов.
Недавно Люся Чеботина призналась, что считает себя талантливее многих коллег по шоу-бизнесу, так как её голос сильнее.
Ранее Баста назвал себя музыкальным тираном.
Людми́ла Андре́евна (Лю́ся) Чебо́тина (род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания.
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