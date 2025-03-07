Музыкальный тиран: Баста рассказал о методах работы и своём коллективе

Рэпер Баста, известный также как Василий Вакуленко, в беседе с писателем Сергеем Минаевым для журнала "ЧТИВО" поделился своими мыслями о работе и коллективе.
Он назвал себя музыкальным тираном и признался, что может быть очень требовательным к своим коллегам. Однако, несмотря на это, в его команде остаются только те, кто обладает стальными нервами и психикой.
По словам Басты, на концертах у него есть маленький микрофон для связи с технической группой, который он постоянно разрывает. Он отметил, что сейчас ему стало гораздо легче выступать, так как его окружают настоящие профессионалы своего дела.
Рэпер сравнил себя с "фифой, которая приехала, спела и уехала", поскольку к его выступлению всё уже готово.
Ранее стало известно о задержании Саши Митрошиной.
Васи́лий Миха́йлович Вакуле́нко (род. 20 апреля 1980, Ростов-на-Дону), более известный под псевдонимом Ба́ста — российский рэпер, музыкант, битмейкер, композитор, ютубер, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер.
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