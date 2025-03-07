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Музыкальный тиран: Баста рассказал о методах работы и своём коллективе

0:53
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рэпер Баста, известный также как Василий Вакуленко, в беседе с писателем Сергеем Минаевым для журнала "ЧТИВО" поделился своими мыслями о работе и коллективе.

Баста с женой
Фото: instagram.com by личный аккаунт Басты в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Баста с женой

Он назвал себя музыкальным тираном и признался, что может быть очень требовательным к своим коллегам. Однако, несмотря на это, в его команде остаются только те, кто обладает стальными нервами и психикой.

По словам Басты, на концертах у него есть маленький микрофон для связи с технической группой, который он постоянно разрывает. Он отметил, что сейчас ему стало гораздо легче выступать, так как его окружают настоящие профессионалы своего дела.

Рэпер сравнил себя с "фифой, которая приехала, спела и уехала", поскольку к его выступлению всё уже готово.

Ранее стало известно о задержании Саши Митрошиной.

Уточнения

Васи́лий Миха́йлович Вакуле́нко (род. 20 апреля 1980, Ростов-на-Дону), более известный под псевдонимом Ба́ста — российский рэпер, музыкант, битмейкер, композитор, ютубер, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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