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Billboard признал Билли Айлиш самой успешной певицей среди звёзд нового века

3:36
Шоу-бизнес

Американская певица Билли Айлиш продолжает поднимать свою звезду в музыкальном мире, и недавно её достижения были официально признаны: издание Billboard назвало её лучшей певицей, родившейся в XXI веке. Это не просто высокая награда, но и ещё одно подтверждение того, насколько значимой фигурой Айлиш стала на мировой музыкальной сцене.

Билли Айлиш
Фото: личный аккаунт "billieilish" в Instagram
Билли Айлиш

Становление мировой звезды

Билли Айлиш начала свой путь в музыкальной индустрии в юном возрасте. В 2015 году, когда ей было всего 13 лет, она опубликовала на платформе SoundCloud свой первый сингл "Ocean Eyes", который сразу завоевал внимание. После этого её карьера быстро пошла в гору. Дебютный альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", выпущенный в 2019 году, стал не только коммерчески успешным, но и завоевал признание критиков по всему миру. Этот альбом возглавил чарты не только в США, но и в Великобритании, Канаде и Австралии.

Одним из ярких моментов карьеры Айлиш стал сингл "Bad Guy", который, кроме того что стал первым хитом для неё в топ-10 Billboard Hot 100, стал первым хитом для исполнителя, родившегося в XXI веке, на первой строчке этого чарта. Это был исторический момент для музыки.

Триумф на Грэмми

Ещё одной значимой вехой для Билли Айлиш стал 2020 год, когда она полностью покорила премию Грэмми. На церемонии Айлиш выиграла в четырёх самых престижных номинациях: "Запись года", "Альбом года", "Песня года" и "Лучший новый исполнитель". Этот успех сделал её первым исполнителем с 1981 года, который смог забрать все четыре главные награды.

Айлиш по праву считается одной из самых награждаемых артисток в индустрии, и её коллекция премий только продолжает расти. На данный момент у неё уже девять Грэмми, что подтверждает её невероятное влияние на музыкальную индустрию.

Заголовки и позиции в рейтингах

Издание Billboard недавно опубликовало список величайших поп-звёзд XXI века, где Бейонсе заняла первое место, а Билли Айлиш стала лучшей среди певиц, родившихся в этом столетии. Это признание ещё раз подтверждает её уникальность и значимость на мировой музыкальной арене, ведь Айлиш обогнала таких суперзвёзд, как Тейлор Свифт, Рианну и Леди Гагу.

Неоспоримый культурный феномен

Билли Айлиш стала не просто певицей, а культурным феноменом, который оказывает значительное влияние на музыку, стиль и взгляды молодого поколения. Её творчество продолжает вдохновлять миллионы поклонников по всему миру, а её нестандартный подход к музыке и визуальному оформлению делает её одной из самых уникальных и влиятельных фигур в современной поп-культуре.

Признание Билли Айлиш лучшей певицей, родившейся в XXI веке, от издания Billboard — это лишь очередное подтверждение того, что она заслуженно занимает топовые позиции в музыкальной индустрии. В её копилке уже есть многочисленные награды, а её музыка продолжает завоёвывать сердца поклонников по всему миру. Айлиш только начинает своё путешествие, и можно ожидать, что её карьерный рост будет только ускоряться.

Уточнения

Би́лли А́йлиш Па́йрат Бэрд О’Ко́ннелл (англ. Billie Eilish Pirate Baird O'Connell; род. 18 декабря 2001[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — американская певица и автор песен.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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