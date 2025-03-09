BTS возвращаются после службы в армии: два новых проекта, которые станут настоящими хитами

Южнокорейская группа BTS готовится к долгожданному возвращению после обязательной военной службы. В 2024 году поклонники по всему миру смогут вновь увидеть своих любимых артистов на сцене и в новых проектах. Группа анонсировала два ожидаемых релиза, которые выйдут весной 2025 года. Это проекты BTS 7 Moments и RUN BTS POLY HIGHLIGHT PACKAGE, которые обещают быть не менее впечатляющими, чем предыдущие работы.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ BTS and Karine Jean-Pierre during a White House press conference May 31, 2022

Возвращение после обязательной военной службы

С 2022 года участники BTS начали проходить обязательную военную службу, что приостановило их совместную деятельность. Старший участник группы Jin начал службу в декабре 2022 года, а последним из группы её завершил J-Hope в октябре 2024 года. После того как все члены BTS завершат свою службу, группа вернётся к полноценной работе.

Этот момент стал знаковым для поклонников, которые с нетерпением ждали, когда BTS смогут снова воссоединиться для совместных проектов. Важно отметить, что возвращение группы к активной деятельности — это не просто релиз музыки, но и возможность по-настоящему вернуть весь культурный феномен, который BTS создали на мировой арене.

Что ожидает поклонников в 2025 году

Для фанатов BTS весна 2025 года станет особенным временем. Группа анонсировала два масштабных проекта, которые будут включать в себя не только новую музыку, но и эксклюзивный контент, который даст поклонникам новый взгляд на историю коллектива:

BTS 7 Moments: Этот проект, по предварительным данным, позволит фанатам увидеть значимые моменты из жизни и карьеры группы. Возможно, в проекте будут представлены интервью, воспоминания участников о ключевых событиях, которые стали знаковыми для их музыкальной карьеры.

RUN BTS POLY HIGHLIGHT PACKAGE: Хотя подробности этого проекта пока держатся в секрете, поклонники уверены, что он будет включать в себя не только музыкальные композиции, но и визуальные материалы, возможно, снятые за кулисами на протяжении всей карьеры группы.

Эти два проекта станут важной вехой в истории BTS и обеспечат не только возвращение на сцену, но и возможность поклонникам вновь погрузиться в мир их творчества.

Значение возвращения BTS для музыкальной индустрии

Возвращение BTS на сцену в 2025 году — это больше, чем просто новый релиз. Это знаковое событие для мирового музыкального сообщества, которое ожидает новые песни и глобальные выступления от артистов, ставших настоящими иконами. Группа смогла завоевать мировую популярность, продав более 56 миллионов физических альбомов, что выводит её в топ мировых продавцов всех времён.

BTS уже стали символом культурного феномена, и с их возвращением многие ожидают новых рекордов и успехов. Фанаты по всему миру с нетерпением ждут новых проектов, а также того, как группа будет продолжать вдохновлять молодое поколение и покорять музыкальные вершины.

BTS вновь на горизонте, и весной 2025 года поклонников ждёт не только новый контент, но и многое другое. Группа снова будет в центре внимания, а её возвращение станет важным моментом для всей музыкальной индустрии. Теперь остаётся только дождаться выпуска этих долгожданных проектов, которые обещают стать яркими и мощными шагами на пути к новым вершинам.

Уточнения

BTS (кор. 방탄소년단 Пантхан сонёндан, кит. 防彈少年團 Фандань шаоняньтуань, яп. 防弾少年団; Бо̄дан сё̄нэндан, также известные как Bangtan Boys или Beyond The Scene) — южнокорейский бой-бэнд, сформированный в 2013 году компанией Big Hit Entertainment. Коллектив состоит из семи участников: RM (лидер группы), Чина, Сюги, Джей-Хоупа, Чимина, Ви и Джонгука.



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