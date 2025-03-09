Задержание бизнесмена-блогера: Митрошина обвиняется в масштабных финансовых махинациях

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Следственные органы считают, что с октября 2020 года по май 2022 года Митрошина организовала сложную схему для уклонения от уплаты налогов. Через несколько индивидуальных предпринимателей, по версии следствия, были направлены денежные потоки, которые скрывали фактические доходы блогера. Эти средства, как утверждают следователи, позже использовались для покупки дорогого жилья в Москве, что и рассматривается как отмывание денег.

Фото: личный аккаунт "alexandramitroshina" в Instagram Александра Митрошина

Не первый случай для Митрошиной

Это не первый инцидент, связанный с налоговыми нарушениями, который касается Александры Митрошиной. В 2023 году её уже обвиняли в уклонении от уплаты налогов на аналогичную сумму — 127 миллионов рублей. В том случае блогер полностью погасила задолженность и избежала уголовного преследования. Однако теперь следствие заявляет, что Митрошина снова нарушила закон, что приводит к более серьёзным обвинениям.

Дальнейшее развитие событий

На данный момент блогер задержана и отправлена в Москву, где будут проводиться дальнейшие следственные действия. Судебное разбирательство ещё не началось, и официальных заявлений от представителей Митрошиной пока не поступало. Однако, если её вина будет доказана, Митрошиной может грозить серьёзное наказание, включая длительный срок лишения свободы.

В соцсетях уже начали обсуждать её задержание, а подписчики Митрошиной высказывают своё мнение по поводу того, что будет дальше. Для многих это стало настоящим шоком, так как блогер всегда придерживалась открытой позиции по вопросам налогов и бизнеса.

Заключение

Этот случай показывает, как опасными могут быть нарушения законодательства даже для известных личностей, которые ведут свою деятельность в общественном поле. Задержание Митрошиной может стать знаковым в свете общественных обсуждений о налоговых схемах и легализации денежных средств. Остаётся только дождаться официальных комментариев и новых шагов в судебном разбирательстве.

Уточнения

Александра Александровна Митрошина (род. 27 июня 1994, Петрозаводск), или «Матерь Бложья», — российский блогер, ведёт блог в Instagram и проводит курсы по раскрутке в социальных сетях.



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