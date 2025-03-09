Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бургеры, пицца, омлет — этот лук нужен везде: учимся карамелизировать
Приседания со штангой уходят в прошлое: врач рассказал, как безопасно накачать ноги
Как получить сладкие груши из косточки: секреты успешного роста
Путешествие к Жемчужине Армении: тайны, легенды и лучшие места для отдыха
Кофе в дороге — бодрость на 20 минут, сонливость на 2 часа
Сода творит чудеса: раскрыт секрет удаления пятен с матраса — удивительный результат!
Неэффективные часы: россияне рассказали о проблемах на удалённой работе
Щитовидка: почему даже мелкие стрессы могут стать причиной больших бед
Будина vs Голливуд: почему актрисе неинтересны западные награды

Задержание бизнесмена-блогера: Митрошина обвиняется в масштабных финансовых махинациях

2:13
Шоу-бизнес

Следственные органы считают, что с октября 2020 года по май 2022 года Митрошина организовала сложную схему для уклонения от уплаты налогов. Через несколько индивидуальных предпринимателей, по версии следствия, были направлены денежные потоки, которые скрывали фактические доходы блогера. Эти средства, как утверждают следователи, позже использовались для покупки дорогого жилья в Москве, что и рассматривается как отмывание денег.

Александра Митрошина
Фото: личный аккаунт "alexandramitroshina" в Instagram
Александра Митрошина

Не первый случай для Митрошиной

Это не первый инцидент, связанный с налоговыми нарушениями, который касается Александры Митрошиной. В 2023 году её уже обвиняли в уклонении от уплаты налогов на аналогичную сумму — 127 миллионов рублей. В том случае блогер полностью погасила задолженность и избежала уголовного преследования. Однако теперь следствие заявляет, что Митрошина снова нарушила закон, что приводит к более серьёзным обвинениям.

Дальнейшее развитие событий

На данный момент блогер задержана и отправлена в Москву, где будут проводиться дальнейшие следственные действия. Судебное разбирательство ещё не началось, и официальных заявлений от представителей Митрошиной пока не поступало. Однако, если её вина будет доказана, Митрошиной может грозить серьёзное наказание, включая длительный срок лишения свободы.

В соцсетях уже начали обсуждать её задержание, а подписчики Митрошиной высказывают своё мнение по поводу того, что будет дальше. Для многих это стало настоящим шоком, так как блогер всегда придерживалась открытой позиции по вопросам налогов и бизнеса.

Заключение

Этот случай показывает, как опасными могут быть нарушения законодательства даже для известных личностей, которые ведут свою деятельность в общественном поле. Задержание Митрошиной может стать знаковым в свете общественных обсуждений о налоговых схемах и легализации денежных средств. Остаётся только дождаться официальных комментариев и новых шагов в судебном разбирательстве.

Уточнения

Александра Александровна Митрошина (род. 27 июня 1994, Петрозаводск), или «Матерь Бложья», — российский блогер, ведёт блог в Instagram и проводит курсы по раскрутке в социальных сетях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу
Садоводство, цветоводство
Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу Аудио 
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Экономика и бизнес
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75% Аудио 
Как выглядеть моложе? Ошибки, из-за которых возраст выдаёт себя
Красота и стиль
Как выглядеть моложе? Ошибки, из-за которых возраст выдаёт себя Аудио 
Популярное
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро

Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.

Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Какие варианты остались у группировки армии Украины в Курской области Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Последние материалы
Сода творит чудеса: раскрыт секрет удаления пятен с матраса — удивительный результат!
Неэффективные часы: россияне рассказали о проблемах на удалённой работе
Щитовидка: почему даже мелкие стрессы могут стать причиной больших бед
Будина vs Голливуд: почему актрисе неинтересны западные награды
Интеллектуальные стеклоочистители: как машины распознают дождь
Курятина не всегда полезна: три опасных части, о которых мало кто знает
Обезвоживание — скрытый враг молодости: как его победить
ТОП-5 самых экспортируемых советских легковых автомобилей 
Россиянки раскрыли тайну идеальной гардеробной: сколько метров им нужно для счастья?
Разбили яйцо и увидели красное пятно? Спокойствие, только спокойствие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.