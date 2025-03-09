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Политика вместо шоу-бизнеса? Зачем Алена Водонаева пришла в Госдуму

1:52
Шоу-бизнес

Известная телеведущая, блогер и бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Алёна Водонаева приняла участие в круглом столе, посвящённом защите репутации, который состоялся в Государственной Думе. Это событие вызвало множество вопросов у её поклонников и СМИ: неужели Водонаева решила связать свою жизнь с политикой?

Алена Водонаева
Фото: личный аккаунт "alenavodonaeva" в Instagram
Алена Водонаева

Детали участия

Круглый стол под названием "Законотворческие меры по защите репутации" был организован в Госдуме, и одной из приглашённых стала Алёна Водонаева. Она сама сообщила об этом в своём Telegram-канале, опубликовав несколько фотографий с мероприятия.

Однако официальных заявлений о начале политической карьеры Водонаева пока не делала. Её участие в дискуссии может говорить лишь о заинтересованности в данной теме, но не обязательно о готовности к кардинальным переменам в жизни.

Что говорит сама Водонаева

На данный момент телеведущая не давала развернутых комментариев о своих дальнейших планах, но её активность в обсуждении общественных вопросов уже давно привлекает внимание. Ранее Водонаева не раз высказывалась на острые социальные темы, связанные с законодательством, политикой и правами граждан.

Будет ли Водонаева строить политическую карьеру

Хотя участие в таком мероприятии может показаться первым шагом в сторону политики, важно учитывать, что многие известные личности приглашаются на подобные встречи без дальнейших политических амбиций. Тем не менее, если Водонаева действительно решит двигаться в этом направлении, это может стать неожиданным, но логичным продолжением её деятельности как общественной фигуры.

Пока остаётся только наблюдать за её дальнейшими шагами и ждать возможных заявлений.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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