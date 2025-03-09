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Будина vs Голливуд: почему актрисе неинтересны западные награды

Шоу-бизнес

Известная российская актриса Ольга Будина сделала резкое заявление о самой престижной награде в мире кино — премии "Оскар". Она подчеркнула, что не стремится к международному признанию и не испытывает никакого интереса к американской киноиндустрии.

"Мне наплевать": позиция Будиной

 

"Мне наплевать на премию "Оскар". Меня не интересуют международные награды", — заявила актриса.

Будина объяснила, что её устраивает признание на родине, и она не видит смысла стремиться к одобрению западных кинокритиков. По её мнению, успех актёра не должен измеряться только престижными наградами, особенно теми, которые присуждаются в другой культурной среде.

Почему Будина не гонится за международной славой

Актриса подчеркнула, что для неё гораздо важнее отечественные премии и любовь российских зрителей. Она считает, что ориентироваться исключительно на западные стандарты киноиндустрии — неправильно, так как у каждого народа свои ценности и взгляды на искусство.

"Я никогда не работала ради наград. Главное — это любовь зрителей и качественные фильмы, а не статуэтки", — добавила актриса.

Карьера и признание в России

Ольга Будина известна по таким фильмам и сериалам, как "Граница. Таёжный роман", "Турецкий гамбит" и "Звезда эпохи". За свою карьеру она получила немало отечественных наград, включая премии "ТЭФИ" и "Ника". Её работы высоко оценены как зрителями, так и профессиональным сообществом, но сама актриса не делает культа из наград.

Отношение к мировому кино

Заявление Будиной может удивить многих, ведь "Оскар" считается самой престижной наградой в мире кино. Однако актриса явно придерживается принципиальной позиции — она не видит смысла стремиться к признанию в Голливуде, когда её творчество ориентировано на российскую аудиторию.

Такое мнение разделяют многие отечественные артисты, которые считают, что западные премии не всегда объективно оценивают российское кино. Тем не менее, некоторые российские режиссёры и актёры всё же мечтают получить "Оскар" и добиться международного признания.

Реакция общества

Слова Будиной вызвали неоднозначную реакцию. Часть зрителей поддержала её позицию, считая, что актёрам действительно не стоит зацикливаться на западных наградах. Другие же отметили, что такая категоричность выглядит странно, ведь премия "Оскар" всё же является важной вехой в мире кино.

Как бы то ни было, Ольга Будина остаётся верна своим убеждениям и продолжает строить карьеру, не ориентируясь на мнение западного кинематографа.

Уточнения

Голливу́д (англ. Hollywood, английское произношение: [/ˈhɒl.i.wʊd/]; holly «падуб» + wood «лес») — район Лос-Анджелеса, расположенный к северо-западу от центра города, в штате Калифорния.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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