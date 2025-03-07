Больше не Аполлон: почему Прохор Шаляпин перестал заниматься спортом и набрал вес

Певец Прохор Шаляпин в личном блоге рассказал о том, как с возрастом изменились его фигура и образ жизни. Он с сожалением отметил, что в последнее время стал реже посещать спортзал.

Фото: youtube.com by канал НОВОЕ РАДИО, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прохор Шаляпин

Артист поделился с поклонниками, что раньше он активно занимался бегом и посещал фитнес-клубы, благодаря чему поддерживал стройность. Однако с возрастом его активность снизилась.

"Мозг становится ленивым с годами. Мне сейчас 41 год, и, конечно, уже становится лень ходить в зал", — признался певец.

По его словам, он набрал 10 лишних килограммов из-за того, что позволял себе есть сладкое по ночам и вообще ни в чём себе не отказывал. Однако он уверен, что иногда телу и организму нужно давать отдых от ограничений.

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Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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