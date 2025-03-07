Клава Кока vs Александр Поверин: певица одной строчкой ответила на исповедь экс-бойфренда

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Певица Клава Кока отреагировала на недавнее интервью своего бывшего возлюбленного Александра Поверина, в котором он поделился эксклюзивными подробностями их отношений и расставания.

Фото: youtube.com by канал Ляйсан Утяшева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клава Кока и Александр Поверин

Артистка не стала давать развернутый комментарий по поводу сказанных бывшим избранником слов, но опубликовала красноречивую строчку из песни: "Не забудь рассказать всем, какой ты ангел, какая я стерва".

Клава Кока и Александр Поверин объявили о расставании в октябре 2024 года. Певица утверждала, что её возлюбленный не готов к семье и детям.

Сам победитель шоу "Сердце Клавы" обещал, что не будет спекулировать на разрыве их отношений, но всё же согласился дать интервью Алёне Жигаловой. В нём он опроверг заявление о том, что якобы жил за счёт исполнительницы.

Ранее Манижа сообщила о своей второй беременности.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.



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