Сокровенные признания: певица Манижа рассказала о грядущем прибавлении в семье

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Манижа, которая представляла Россию на "Евровидении-2021", поделилась в личном блоге радостной новостью — она беременна во второй раз.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Манижи в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Манижа

В подтверждение своих слов она опубликовала фотографию с округлившимся животом и написала: "Новая глава начинается. Пусть этот путь будет полон любви и радости, напоминая нам о красоте жизни".

Поклонники начали поздравлять артистку, восхищаясь её смелостью и решимостью. Ведь всего полтора года назад она уже стала мамой — у неё родилась дочь Оливия от режиссёра и клипмейкера Ладо Кватании. Сейчас они живут за границей.

Ранее Саша Савельева поделилась историей о том, как изменилась благодаря своему мужу.

Уточнения

Мани́жа Дале́ровна Санги́н (урожд. Хамра́ева; род. 8 июля 1991, Душанбе), известная мононимно как Мани́жа — российская певица, независимый музыкант, автор песен, режиссёр музыкальных видеоклипов, общественный деятель в области борьбы с домашним насилием.



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