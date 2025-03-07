Сокровенные признания: певица Манижа рассказала о грядущем прибавлении в семье

Певица Манижа, которая представляла Россию на "Евровидении-2021", поделилась в личном блоге радостной новостью — она беременна во второй раз.
В подтверждение своих слов она опубликовала фотографию с округлившимся животом и написала: "Новая глава начинается. Пусть этот путь будет полон любви и радости, напоминая нам о красоте жизни".
Поклонники начали поздравлять артистку, восхищаясь её смелостью и решимостью. Ведь всего полтора года назад она уже стала мамой — у неё родилась дочь Оливия от режиссёра и клипмейкера Ладо Кватании. Сейчас они живут за границей.
Ранее Саша Савельева поделилась историей о том, как изменилась благодаря своему мужу.
Мани́жа Дале́ровна Санги́н (урожд. Хамра́ева; род. 8 июля 1991, Душанбе), известная мононимно как Мани́жа — российская певица, независимый музыкант, автор песен, режиссёр музыкальных видеоклипов, общественный деятель в области борьбы с домашним насилием.
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