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Была суетливой, стала спокойной: Саша Савельева рассказала, как муж изменил её за 15 лет

0:55
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица и бывшая солистка группы "Фабрика" Саша Савельева рассказала, как её муж, актёр Кирилл Сафронов, помог ей стать более спокойной.

Саша Савельева
Фото: youtube.com by канал Ассоль, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Саша Савельева

В YouTube-шоу "О чём (не) говорят женщины" артистка поделилась, что за 15 лет брака она научилась относиться ко многим вещам более размеренно.

"Раньше я была очень суетливой: мне нужно было везде успеть. Сейчас я тоже активна, но уже более спокойно, размеренно. И Кирилл, кстати, мне в этом помог", — отметила она.

По словам Саши, благодаря супругу она научилась "аккумулировать энергию", несмотря на свою эмоциональность.

Сейчас она считает, что романтика — это здоровое общение, маленькие знаки внимания и интересные разговоры, а не масштабные сюрпризы.

Ранее Алсу поделилась причинами своего развода с Яном Абрамовым.

Уточнения

Алекса́ндра Влади́мировна (Са́ша) Саве́льева (род. 25 декабря 1983, Москва, СССР) — российская певица, бывшая солистка поп-группы «Фабрика» (2002—2019), образованной в 2002 году на проекте «Фабрика звёзд-1».

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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