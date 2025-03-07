Мудрость доводит до глупости: Алсу раскрыла причину развода после 18 лет брака

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Заслуженная артистка России, певица Алсу в программе "Шоу Воли" призналась, что чувствует вину за то, что их брак с бизнесменом Яном Абрамовым распался.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алсу

Она отметила, что всегда старалась поступать мудро, но в какой-то момент это стало граничить с глупостью.

"Мудрость оказалась полной глупостью. Я имею в виду, что старалась закрывать глаза на некоторые вещи, обходить острые углы, молчать и быть покорной хорошей женой, которая всегда довольна. Но нужно говорить о том, что не устраивает. Диалог — залог крепкого брака", — подчеркнула артистка.

Алсу и Ян Абрамов развелись после 18 лет брака, воспитывая троих общих детей. Бывшие супруги продолжают судебные разбирательства по поводу совместно нажитого имущества.

Ранее судмедэксперт озвучил неожиданную версию кончины жены известного актёра Джина Хэкмена.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



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