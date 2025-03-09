Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский рассказал, что перестал употреблять в пищу по совету медиков.

Фото: https://www.instagram.com/stas.sadalskiy by ВК-аккаунт Станислава Садальского is licensed under public doman Актёр Станислав Садальский

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" опубликовал в социальных сетях фото, на котором держит в руках мандарины.

"В последние годы всё чаще можно увидеть рекомендации отказаться от фруктов. Часто от фруктов отказываются при похудении из-за высокого сахара — фруктозы", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.

Актёр задался вопросом, правильно ли "демонизировать фрукты".

"Я почти перестал их употреблять, исключение — лимоны", — признался Станислав Юрьевич.

Ранее Станислав Садальский похвастался фотографией в компании Аллы Пугачёвой и заявил, что у него была прекрасная жизнь.

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).



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