Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался

Станислав Садальский рассказал, что перестал употреблять в пищу по совету медиков.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" опубликовал в социальных сетях фото, на котором держит в руках мандарины.
"В последние годы всё чаще можно увидеть рекомендации отказаться от фруктов. Часто от фруктов отказываются при похудении из-за высокого сахара — фруктозы", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.
Актёр задался вопросом, правильно ли "демонизировать фрукты".
"Я почти перестал их употреблять, исключение — лимоны", — признался Станислав Юрьевич.
Ранее Станислав Садальский похвастался фотографией в компании Аллы Пугачёвой и заявил, что у него была прекрасная жизнь.
Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).
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