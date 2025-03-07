Дороже, чем кажется: Меган Маркл потратила целое состояние на одежду для нового шоу

Герцогиня Сассекская, Меган Маркл, потратила на одежду для своего нового кулинарного шоу "С любовью, Меган" более 130 000 фунтов стерлингов (примерно 15 миллионов рублей), сообщает Daily Mail.
Бывшая американская актриса представила свой проект на Netflix, который уже вызвал критику из-за своей, по мнению некоторых зрителей, фальшивости и монотонности. Однако журналисты также обратили внимание на неброские, но дорогостоящие образы герцогини, которые она создала для шоу.
Например, в начале программы Меган Маркл занимается сбором мёда и делится своим страхом перед пчёлами. Примечательно, что она решила бороться со своей фобией, надев премиальные брендовые сапоги Le Chameau.
Герцогиня Сассекская выбрала базовые и неброские наряды, но все они были изготовлены из натуральных материалов. Она призналась, что ей нравится сочетать вещи из масс-маркета с люксовыми брендами.
Также она дополнила свои образы различными украшениями, некоторые из которых были с бриллиантами.
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Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, действующего короля Великобритании.
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