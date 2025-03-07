Дороже, чем кажется: Меган Маркл потратила целое состояние на одежду для нового шоу

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Герцогиня Сассекская, Меган Маркл, потратила на одежду для своего нового кулинарного шоу "С любовью, Меган" более 130 000 фунтов стерлингов (примерно 15 миллионов рублей), сообщает Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал Netflix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Меган Маркл

Бывшая американская актриса представила свой проект на Netflix, который уже вызвал критику из-за своей, по мнению некоторых зрителей, фальшивости и монотонности. Однако журналисты также обратили внимание на неброские, но дорогостоящие образы герцогини, которые она создала для шоу.

Например, в начале программы Меган Маркл занимается сбором мёда и делится своим страхом перед пчёлами. Примечательно, что она решила бороться со своей фобией, надев премиальные брендовые сапоги Le Chameau.

Герцогиня Сассекская выбрала базовые и неброские наряды, но все они были изготовлены из натуральных материалов. Она призналась, что ей нравится сочетать вещи из масс-маркета с люксовыми брендами.

Также она дополнила свои образы различными украшениями, некоторые из которых были с бриллиантами.

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Уточнения

Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, действующего короля Великобритании.





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