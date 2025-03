Ушёл из жизни крёстный отец неосоула: мир потерял легенду джаза

Американский джазовый композитор и музыкант Рой Эйерс после продолжительной болезни ушёл из жизни 4 марта в возрасте 84 лет в Нью-Йорке. Об этом сообщила его семья.

Траурные свечи

Айерс был талантливым инструменталистом, композитором, продюсером и бэндлидером. В его блоге появилось сообщение: "С большой грустью семья легендарного вибрафониста, композитора и продюсера Роя Эйерса с прискорбием объявляет о его кончине, которая наступила 4 марта 2025 года в Нью-Йорке после затяжной болезни".

Эйерс родился в 1940 году в Лос-Анджелесе и известен как автор и исполнитель музыки в жанрах фанк, соул и джаз. Его называют "крестным отцом" стиля неосоул. Наибольшую популярность обрели его композиции "Everybody Loves the Sunshine", "Searchin" и "Running Away".

Его треки звучат в десятках фильмов, сериалов и видеоигр, включая Grand Theft Auto.

Уточнения

Рой Эйерс (англ. Roy Ayers; род. 10 сентября 1940, Лос-Анджелес) — американский композитор и музыкант, известный своим творчеством в стилях фанк, соул и джаз.



