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Алла Пугачёва в ярости накинулась на женщину на Кипре: нахалка

0:50
Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва не сдержала эмоций, когда к ней стала приставать некая женщина в Лимасоле.

Певица Алла Пугачёва
Фото: https://vk.com/allaprimadonna by ВК-аккаунт Аллы Пугачёвой is licensed under public doman
Певица Алла Пугачёва

Алла Пугачёва вышла из себя, когда молодая женщина стала снимать её на телефон и задавать бесцеремонные вопросы.

Примадонна прогуливалась по городу Лимасолу на юге Кипра с сыном Гарри. В этот момент её атаковала незнакомая туристка.

У народной артистки Советского Союза поинтересовались, нравится ли ей за рубежом.

Певица попыталась силой отогнать навязчивую женщину.

"Очень нравится в Лимасоле. Вы тупые, нахальные. Я — патриотка, а ты нахалка", — сказала Алла Борисовна, удаляясь от камеры.

Ранее Алла Пугачёва показала, с каким вкусом организовала свой праздник жёлтых цветов.

Уточнения

Лимасо́л или Лемесо́с (греч. Λεμεσός [lemeˈsos], тур. Leymosun [леймосун], англ. Limassol [ˈlɪməsɒl]), — город на юге Кипра, второй по величине город страны, крупный экономический, культурный и финансовый центр. Население — 245 тыс. человек (на 1 ноября 2017 года).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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