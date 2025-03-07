Капец тебе! Алсу намекнула на мстительность бывшего мужа Яна Абрамова

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Алсу стала гостьей "Шоу Воли" и в ходе разговора с ведущими затронула тему своего бывшего мужа, бизнесмена Яна Абрамова. Она шутливо намекнула на его мстительный характер.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Алсу в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алсу

В ходе беседы артистка поделилась, что не считает разумным выбирать спутника жизни по внешним данным.

"Когда я была маленькой, мама говорила мне: "Алсу, доченька, мужа надо выбирать, чтобы он был чуть краше обезьяны". Короче говоря, не должен быть красивым", — отметила певица.

Комик Илья Соболев отреагировал на эту фразу и заметил, что именно так Алсу и выбрала своего бывшего супруга. Вокалистка предостерегла его и посоветовала оглядываться после такого заявления. Она дала понять, что Ян Абрамов не одобряет подобные шутки.

"Смотри, оборачивайся. Если он увидит — это капец!" — сказала певица.

Алсу развелась с мужем в августе 2024 года после 18 лет брака. Причиной стали измены со стороны мужчины.

Ранее стало известно, как изменились гонорары Татьяны Булановой после замужества.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.