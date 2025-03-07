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Молодой муж – новая жизнь: как изменились гонорары Булановой после очередного замужества

1:16
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Популярность певицы Татьяны Булановой значительно возросла после её третьего замужества, о чём сообщил продюсер Сергей Дворцов.

Татьяна Буланова
Фото: youtube.com by канал Сама Меньшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Буланова

В интервью со "Страстями" он отметил, что артистка и до свадьбы не испытывала недостатка в поклонниках. Однако после свадьбы её карьера получила новый импульс, и количество заказов значительно увеличилось.

"Спрос на неё вырос, и это действительно так. Это можно назвать своеобразным "хайпом", который обеспечил певице множество заказов на корпоративы и концерты. Что касается её гонораров, то за один концерт она получает примерно 600-700 тысяч рублей", — объяснил продюсер.

По словам Дворцова, в райдере певицы нет ничего необычного — она требует лишь предоставить ей холодные и горячие закуски, бутылку воды и зеркало в гримерке.

Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз 2 июня 2023 года. Её избранником стал бывший теннисист и бизнесмен Валерий Руднев, который моложе её на 19 лет.

Ранее композитор Ханс Циммер объяснил, почему он не хочет работать с франшизой "Звёздных войн".

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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