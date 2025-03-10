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Михаил Шац* составил завещание для внучки Сары после суда в ЕСПЧ

0:54
Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Шац* объяснил, что оставит в наследство своей внучке Саре.

Телеведущий Михаил Шац
Фото: https://www.instagram.com/mikhailshats by Инстаграм Михаила Шаца is licensed under public doman
Телеведущий Михаил Шац

Михаил Шац* сообщил, что выиграл суд в ЕСПЧ, который признал незаконным присвоение ему статуса иностранного агента и присудил компенсацию в размере более 10 тысяч евро.

Звезда ТВ признал, что пока эти средства ему недоступны, однако он уверен, что данные деньги пригодятся его внучке Саре Джессике Шац.

"Завещаю ей эту сумму, с просьбой потратить часть на букет тюльпанов, батончик Б. Ю. Александров со вкусом варёной сгущёнки и 6 пышек", — написал Михаил в социальных сетях.

Он призвал внучку, которой сейчас всего полтора месяца, все перечисленные предметы возложить на его могилу.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Михаи́л Григо́рьевич Шац (род. 7 июня 1965, Ленинград, СССР) — советский и российский телеведущий, шоумен, юморист, стендап-комик, актёр театра, кино и дубляжа, общественный деятель, ютубер. Двукратный лауреат премии «ТЭФИ".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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