Вика Цыганова высмеяла текст песни Филиппа Киркорова: пробиваю дно

Певице Вики Цыгановой показался смешным текст песни короля российской эстрады Филиппа Киркорова.

Фото: https://vk.com/official_kirkorov by ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under public doman Певец Филипп Киркоров

Вика Цыганова возмущена тем, что Филипп Киркоров удостоился звания "Певец года".

Исполнительница хита "Русская водка" проанализировала новую песню народного артиста России под названием "Чёрная пантера".

Она считает, что текст песни получился символичным. Само пение Киркорова она охарактеризовала как "завывания".

"Сломаны крылья,

Огненной птицей

Я пробиваю дно!", — привела Цыганова текст песни Киркорова.

Певица заявила, что сценическое дно артист пробил ещё 20 лет назад.

Ранее Юрий Лоза высмеял текст песни Григория Лепса и предположил, что авторы музыкальной композиции прогуливали уроки русского языка.

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