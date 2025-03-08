Сюрприз для пассажиров: Лолита спела на питерском вокзале хит Пугачёвой и опоздала на поезд

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лолита Милявская опубликовала в своём Telegram-канале видео, вызвавшее улыбку у поклонников. На кадрах певица шла по полупустой платформе питерского вокзала и пела песню Аллы Пугачёвой "На Тихорецкую состав отправится".

Фото: img-fotki.yandex.ru by Neu-Zwei, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дальний поезд

Лолита выглядела счастливой и была одета в яркое пальто леопардовой расцветки, под которым виднелся красный свитер. Она шла пританцовывая и размахивала белым пакетом. Было видно, что певица спешила. В какой-то момент она замедлила шаг, прервала пение и сказала сама себе, что её поезд уже уехал.

"Люблю питерский вокзал с детства! И поезда люблю. Плацкарты, купе проводницы, стоя в тамбуре, на третьей багажной полке! Я везде отъездила. А теперь такая красота на питерских поездах!" — написала знаменитость.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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