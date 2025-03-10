Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины

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Ксения Собчак подробно проанализировала феномен успеха на "Оскаре" фильма "Анора".

Фото: https://vk.com/yura__borisov by ВК-аккаунт Юрия Борисова is licensed under public doman Актёры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн

Собчак отметила, что пять наград кинопремии "Оскар" из шести номинаций являются замечательным успехом.

Журналистка предположила, что иностранной публике захотелось живых человеческих отношений без политической повестки и сложного морального выбора.

Она считает, что зрителей привлекла "бытовуха" нормальных обычных людей.

"Я считаю, что все эти "Оскары" даны за последние 10 минут картины. Все остальное — это прелюдия к совершенно гениальной концовке — к молчаливой сцене Юры и Майки Мэдисон", — выразила своё мнение Ксения.

Она назвала невероятной сцену, в которой Анора столкнулась с бескорыстным героем, которого сыграл Юрий Борисов.

Собчак считает, что в конце фильма Анора поняла, что есть не только секс, но и любовь.

Уточнения

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук (англ. Academy Awards, дословно — «премия Академии»), с 1940-х годов известная как «О́скар» (англ. Oscar), — американская кинопремия, созданная в 1929 году.



Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения.

