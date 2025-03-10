Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины

Ксения Собчак подробно проанализировала феномен успеха на "Оскаре" фильма "Анора".
Собчак отметила, что пять наград кинопремии "Оскар" из шести номинаций являются замечательным успехом.
Журналистка предположила, что иностранной публике захотелось живых человеческих отношений без политической повестки и сложного морального выбора.
Она считает, что зрителей привлекла "бытовуха" нормальных обычных людей.
"Я считаю, что все эти "Оскары" даны за последние 10 минут картины. Все остальное — это прелюдия к совершенно гениальной концовке — к молчаливой сцене Юры и Майки Мэдисон", — выразила своё мнение Ксения.
Она назвала невероятной сцену, в которой Анора столкнулась с бескорыстным героем, которого сыграл Юрий Борисов.
Собчак считает, что в конце фильма Анора поняла, что есть не только секс, но и любовь.
Премия Американской академии кинематографических искусств и наук (англ. Academy Awards, дословно — «премия Академии»), с 1940-х годов известная как «О́скар» (англ. Oscar), — американская кинопремия, созданная в 1929 году.
Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения.
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