Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фанаты жаждут гола: Овечкин уже близок к вечной славе в НХЛ
Задержание Митрошиной: блогерша повторила скандальную схему королевы марафонов Блиновской
Не игнорируйте стук в подвеске — вдруг это к деньгам? Хотя нет, к расходам
Только для своих: кто уже может летать в Китай без бумажной волокиты
Вместо цветов и колец: зачем Дранга привёз Муцениеце в Санкт-Петербург
Аллергия не преграда: рассказываем, как завести кошку и дышать спокойно
Никаких модных мучений: как выглядеть дорого этой весной, не тратя лишнего
SpaceX обогнала NASA за один год: Илон Маск опять впереди планеты всей
Натяжной потолок без ошибок: какие нюансы упускают при выборе

Поджог двери Noize MC*: новый шаг в таинственной истории с Пианистом

3:09
Шоу-бизнес

В Москве произошёл тревожный инцидент с рэпером Noize MC* (настоящее имя Иван Алексеев*). Неизвестный поджёг дверь его квартиры, а рядом на стене оставил угрожающее послание: "Привет врагу и предателю Ване от Пианиста". Это происшествие стало предметом обсуждения в СМИ и привлекло внимание общественности.

Noize MC
Фото: личный аккаунт "noizemc" в Instagram
Noize MC

Не первый случай нападения

Инцидент с Noize MC* не стал первым в своём роде. В конце февраля этого года похожий случай произошёл с другим известным музыкантом — Егором Бортником**, солистом группы "Би-2". Тогда неизвестный также поджёг дверь квартиры музыканта, оставив на стене аналогичное сообщение от того же лица, называющего себя "Пианистом".

В обоих случаях предполагаемый поджигатель подписывается как "Пианист", и на стенах оставляются обвинительные послания в адрес музыкантов, наводящие на мысль о личной неприязни или о политическом контексте. Эти происшествия стали серьёзным сигналом о растущей напряжённости и угрозах, с которыми могут столкнуться публичные личности.

Что известно о "Пианисте"

Личность, скрывающаяся под псевдонимом "Пианист", остаётся неизвестной, однако оставленные послания указывают на его яркую враждебность и конкретные обвинения в "предательстве". Интересно, что сам термин "предатель" в контексте этих атак выглядит многозначно, и пока не ясно, на какие события или поступки он ссылается.

Обвинения и действия "Пианиста" становятся особенно тревожными на фоне политической ситуации в России, где публичные личности часто подвергаются нападкам за свою позицию. Не исключено, что эти нападения связаны с политической или общественной деятельностью музыкантов, их высказываниями и действиями в последние годы.

Расследование инцидента

На данный момент правоохранительные органы проводят расследование и пытаются установить личность предполагаемого поджигателя. Информация о происшествиях активно обсуждается в СМИ и социальных сетях, однако подробности расследования пока не разглашаются.

Влияние на общество

Случаи поджогов и угроз, направленных против известных людей, вызывают серьёзное беспокойство и поднимают вопросы о безопасности публичных личностей в условиях повышенной общественной напряжённости. Каждый такой инцидент становится напоминанием о том, как важно обеспечивать защиту для тех, кто находится под угрозой из-за своей публичной деятельности.

Подобные происшествия, несмотря на их трагичность, также становятся индикаторами более широких социальных и политических процессов, происходящих в стране. Как бы ни развивались события, это остаётся важным сигналом для общества, которое должно решать вопросы безопасности и соблюдения прав человека.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.11.2022.

**признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 26.05.2023.

Уточнения

Поджог — возгорание в результате умышленных действий, приводящее к возникновению самопроизвольно распространяющегося пожара.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Садоводство, цветоводство
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок Аудио 
Михаил Шац* заявил, что ему заплатят за статус иноагента: неплохой гонорар за шоу
Шоу-бизнес
Михаил Шац* заявил, что ему заплатят за статус иноагента: неплохой гонорар за шоу
Смородина под атакой тли? Это народное средство избавит от вредителей быстро
Садоводство, цветоводство
Смородина под атакой тли? Это народное средство избавит от вредителей быстро Аудио 
Популярное
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара

Узнайте, как приготовить картофель по-новому! Вместо воды используйте мясной бульон: вкус и польза удивят. Чешский рецепт на курином бульоне.

Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает
Сводка с фронта: кто в Курской области не сдастся 8 марта утром, тот погибнет, Киев не извинится перед Байденом Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Не просто кошки, а мини-тигры: самые крупные породы, которые вас удивят
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Последние материалы
Фанаты жаждут гола: Овечкин уже близок к вечной славе в НХЛ
Задержание Митрошиной: блогерша повторила скандальную схему королевы марафонов Блиновской
Не игнорируйте стук в подвеске — вдруг это к деньгам? Хотя нет, к расходам
Только для своих: кто уже может летать в Китай без бумажной волокиты
Вместо цветов и колец: зачем Дранга привёз Муцениеце в Санкт-Петербург
Аллергия не преграда: рассказываем, как завести кошку и дышать спокойно
Поджог двери Noize MC*: новый шаг в таинственной истории с Пианистом
Никаких модных мучений: как выглядеть дорого этой весной, не тратя лишнего
SpaceX обогнала NASA за один год: Илон Маск опять впереди планеты всей
Натяжной потолок без ошибок: какие нюансы упускают при выборе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.