Беременная Ида Галич показала свой сбалансированный завтрак

Ожидающая прибавления в семье блогер Ида Галич показала, чем питается по утрам.
Ида Галич опубликовала в своём Telegram-канале фото своего сбалансированного завтрака. Блогер-миллионник показала, что питается без изысков.
Она кушает по утрам яичницу с колбасой, хлеб с маслом и салат из помидоров с огурцами.
"Я обожаю оставаться в квартире одна и наслаждаться своим любимым завтраком. Ну что за утро?! Прекрасное!" — написала звезда под снимком.
Ранее беременная Ида Галич рассекретила пол своего малыша, устроив гендер-пати во время путешествия по Антарктиде.
И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
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