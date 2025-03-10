Беременная Ида Галич показала свой сбалансированный завтрак

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ожидающая прибавления в семье блогер Ида Галич показала, чем питается по утрам.

Фото: https://vk.com/galichidaa by ВК-аккаунт Иды Галич is licensed under public doman Блогер Ида Галич

Ида Галич опубликовала в своём Telegram-канале фото своего сбалансированного завтрака. Блогер-миллионник показала, что питается без изысков.

Она кушает по утрам яичницу с колбасой, хлеб с маслом и салат из помидоров с огурцами.

"Я обожаю оставаться в квартире одна и наслаждаться своим любимым завтраком. Ну что за утро?! Прекрасное!" — написала звезда под снимком.

Ранее беременная Ида Галич рассекретила пол своего малыша, устроив гендер-пати во время путешествия по Антарктиде.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.