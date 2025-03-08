Егор Крид не смотрел Анору, но гордится Юрой Борисовым: вот что певец сказал об актёре

Егор Крид в своём прямом эфире восхитился Юрой Борисовым и сказал, что гордится им. Певец признался, что не знаком с творчеством актёра и даже не смотрел "Анору", однако его впечатлили отрывки из разных интервью Борисова.
"Этот тип такой сильный, я так горжусь им. Реально, я рад за него. Вы себе даже представить не можете, как сильно я горжусь Юрой Борисовым. Какой же он сильный типочек! Я не смотрел фильм "Анора". Вот честно скажу, не следил за его актёрской карьерой никогда. Видел только вырезки из его интервью", — сказал Крид.
Исполнитель вспомнил, что в этих интервью Борисов говорил, что никогда не прославится на мировом уровне, и связывал это с тем, что он русский. Егор Крид пожалел о том, что Юра Борисов не получил "Оскар", и пожелал ему дальнейших успехов в творчестве.
Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения.
Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.
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