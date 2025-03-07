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Раскрыт райдер группы Любэ: чем питается Расторгуев и сколько стоит выступление

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бытовой райдер группы "Любэ" и её фронтмена Николая Расторгуева составляет 150 тысяч рублей, сообщает "Абзац".

Николай Расторгуев
Фото: youtube.com by канал no0dwig, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Николай Расторгуев

Лидер коллектива предпочитает здоровое питание: кефир, овсяные хлопья, йогурты, сахарозаменитель, овощи и фрукты. Кроме того, ему нужна бутылка виски. Остальные музыканты довольствуются пиццей с сыром и колбасой, тёмным пивом и бутылкой водки.

Стоимость выступления группы зависит от многих факторов: места проведения, статуса заказчика, даты и количества гостей. Так, часовой концерт может стоить от 5 до 8 миллионов рублей. Технический райдер оценивается в 700 тысяч рублей.

Недавно поэт-песенник и друг Николая Расторгуева Александр Шаганов отметил, что 68-летний артист находится в прекрасном состоянии и не жалуется на здоровье.

Ранее в Госдуме РФ прокомментировали запрет на выезд Верке Сердючке с территории Украины.

Уточнения

Никола́й Вячесла́вович Расторгу́ев (род. 21 февраля 1957, Лыткарино, Московская область) — советский и российский музыкант, певец, гитарист, актёр.

«Любэ́» — советская и российская рок-группа, основанная 14 января 1989 года композитором Игорем Матвиенко, лидером и солистом которой является Николай Расторгуев.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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