Певица MONA призналась, что опасается забеременеть от Эльдара Джарахова

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дарья Кустовская, известная как певица MONA, рассказала о своём страхе стать матерью.

Фото: https://vk.com/mona.chka by ВК-аккаунт певицы Моны is licensed under public doman Певица Мона и блогер Эльдар Джарахов

28-летняя певица MONA призналась, что боится забеременеть от блогера и певца Эльдара Джарахова.

Певица в шоу "Сессия" с Дмитрием Дибровым поведала о своих страхах по поводу незапланированного материнства.

"Я поэтому боюсь рожать, если честно. Я очень боюсь стать мамой, прям жутко", — объяснила артистка.

Она отметила, что ей страшна такая перспектива ещё и потому, что у неё есть дело всей жизни, которое она не хочет потерять.

Ранее телеведущий Дмитрий Шепелев заверил, что певица Жанна Фриске не делала ЭКО.

Уточнения

Эльда́р Казанфа́рович Джара́хов (род. 12 июля 1994, Сторожевские Хутора, Усманский район, Липецкая область, Россия) — артист, музыкант, автор подкаста «Подкаст №1».



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