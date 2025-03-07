Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
3000 долларов за унцию — не предел: успейте запрыгнуть в золотой поезд
Обжарка кофе в air fryer: стоит ли экспериментировать
Есть перед фитнесом или нет? Разбираемся, как не испортить тренировку
Америка отменит санкции против РФ — Белый дом уже прорабатывает варианты
Режим Молдавии падет — закрытие USAID отразится на Санду
Стоит ли покупать копии духов: возможность насладиться дорогим ароматом или напрасная трата денег?
Судьба населения не интересует — стало известно, что ВСУ вывезли из Курахово
12 идеальных оттенков для стильной кухни
Крипто-революция в США — СМИ раскрыли намеренья администрации Трампа

Певица MONA призналась, что опасается забеременеть от Эльдара Джарахова

0:46
Шоу-бизнес

Дарья Кустовская, известная как певица MONA, рассказала о своём страхе стать матерью.

Певица Мона и блогер Эльдар Джарахов
Фото: https://vk.com/mona.chka by ВК-аккаунт певицы Моны is licensed under public doman
Певица Мона и блогер Эльдар Джарахов

28-летняя певица MONA призналась, что боится забеременеть от блогера и певца Эльдара Джарахова.

Певица в шоу "Сессия" с Дмитрием Дибровым поведала о своих страхах по поводу незапланированного материнства.

"Я поэтому боюсь рожать, если честно. Я очень боюсь стать мамой, прям жутко", — объяснила артистка.

Она отметила, что ей страшна такая перспектива ещё и потому, что у неё есть дело всей жизни, которое она не хочет потерять.

Ранее телеведущий Дмитрий Шепелев заверил, что певица Жанна Фриске не делала ЭКО.

Уточнения

Эльда́р Казанфа́рович Джара́хов (род. 12 июля 1994, Сторожевские Хутора, Усманский район, Липецкая область, Россия) — артист, музыкант, автор подкаста «Подкаст №1». 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Геном расшифрован: эта акула откроет человечеству путь к вечной молодости и здоровью
Наука и техника
Геном расшифрован: эта акула откроет человечеству путь к вечной молодости и здоровью Аудио 
Как приготовить гурьевскую кашу, которую подавали императорам
Еда и рецепты
Как приготовить гурьевскую кашу, которую подавали императорам Аудио 
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Садоводство, цветоводство
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет Аудио 
Популярное
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет

Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.

Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Коммуналки СССР: секреты общей территории, без которых тогда было не выжить Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Последние материалы
3000 долларов за унцию — не предел: успейте запрыгнуть в золотой поезд
Обжарка кофе в air fryer: стоит ли экспериментировать
В США опасаются разработки Китаем истребителей шестого поколения
Есть перед фитнесом или нет? Разбираемся, как не испортить тренировку
Америка отменит санкции против РФ — Белый дом уже прорабатывает варианты
Режим Молдавии падет — закрытие USAID отразится на Санду
Стоит ли покупать копии духов: возможность насладиться дорогим ароматом или напрасная трата денег?
Судьба населения не интересует — стало известно, что ВСУ вывезли из Курахово
12 идеальных оттенков для стильной кухни
Крипто-революция в США — СМИ раскрыли намеренья администрации Трампа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.