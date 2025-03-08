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Благотворительность на льду: как шайбы Овечкина помогают бороться с раком

2:49
Шоу-бизнес

Легендарный российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объявил о запуске новой благотворительной акции. Теперь за каждую заброшенную шайбу до конца своей карьеры он будет жертвовать средства на борьбу с детской онкологией.

Александр Овечкин
Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Александр Овечкин

Размер пожертвования будет соответствовать общему количеству голов, забитых Овечкиным за всю карьеру. Например, если форвард забьёт свой 800-й гол, сумма его пожертвования составит 800 долларов. Эти деньги будут направлены в V Foundation for Cancer Research — организацию, занимающуюся исследованиями в области рака и программами поддержки пациентов.

Клуб поддержит своего капитана

Эта инициатива не останется личной — руководство «Вашингтона» выразило полную поддержку своему капитану. Более того, клуб будет удваивать каждую сумму, которую Овечкин пожертвует. Таким образом, вклад в борьбу с детской онкологией станет ещё значительнее.

Не первая акция в поддержку детей

Стоит отметить, что Овечкин уже не впервые использует свой талант во благо благотворительности. Осенью 2024 года он запустил акцию «Великая погоня за добром» совместно с российским фондом «ДоброFON». В рамках этого проекта за каждую заброшенную шайбу на благотворительность в России направлялся один миллион рублей.

Овечкин всегда активно поддерживал различные инициативы, связанные с помощью детям. В разное время он помогал молодым спортсменам, организовывал встречи с юными хоккеистами и участвовал в акциях по сбору средств для больных детей.

Спорт, который помогает жизни

Жест Овечкина — это не просто благотворительность, а настоящий пример для подражания. Спортсмен использует свою популярность и профессиональные успехи, чтобы помогать тем, кто больше всего нуждается в поддержке.

Его новая инициатива показывает, что хоккей — это не только игра, но и инструмент, способный менять жизни людей. Каждый новый гол теперь будет не только приносить радость болельщикам, но и помогать детям, борющимся с тяжёлым заболеванием.

Как будет развиваться проект

С учётом высокого уровня игры Овечкина и его стремления к рекордам можно предположить, что сумма пожертвований будет расти с каждой игрой. А поддержка «Вашингтона» сделает вклад хоккеиста ещё весомее.

Такое сочетание спорта и благотворительности ещё раз доказывает, что великие игроки запоминаются не только своими достижениями на льду, но и поступками за его пределами.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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