Певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, сообщил, что украинские власти отказали ему в выезде из страны для проведения концертов за границей. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отметил, что артист получил то, за что выступал.
Согласно новому порядку, установленному из-за большого количества невозвращенцев в страну, украинские власти не выпустили Данилко. Из-за отсутствия необходимого "письма содействия" от Министерства культуры артисту пришлось отменить пять концертов в иностранных городах.
"Данилко получил то, за что активно выступал всё это время. Нам известна его позиция. Он был одним из самых ярых сторонников происходящего на Украине практически с самого начала и не только не скрывал свою позицию, но и активно поддерживал её", — сказал Шолохов в интервью "Абзацу".
Парламентарий считает, что Андрей Данилко стал ещё одной жертвой политики, проводимой киевским режимом.
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Ве́рка Сердю́чка — сценический образ, в котором выступает украинский артист Андрей Данилко с 1991 года.
Александр Михайлович Шо́лохов (род. 25 января 1962, Москва) — российский государственный и политический деятель, депутат Государственной думы VII созыва.
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