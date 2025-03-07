Бузова высказалась об испорченном празднике: когда он поругался с тобой перед 8 марта

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова посочувствовала женщинам, мужчины которых ругаются с ними перед 8 марта.

Фото: https://www.instagram.com/buzova86 by Инстаграм Ольги Бузовой is licensed under public doman Певица Ольга Бузова

Ольга Бузова опубликовала в социальных сетях видео, на котором танцует и любуется собой в гордом одиночестве.

"Когда он поругался с тобой перед 8 марта. Знакомая ситуация?" — написала под кадрами знаменитость.

Ольга Бузова рассказывала, что счастлива в отношениях, однако решила не рассекречивать личность возлюбленного.

В Сети перед Международными женским днём распространён мем о том, что мужчины рвут отношения с девушкой перед 8 марта, чтобы не дарить ей подарок. Продуманные женихи при этом возвращаются 9 марта.

Ранее Ольга Бузова рассказала о своём болезненном опыте расставаний с мужчинами.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».



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