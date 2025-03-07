Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ценовой заговор АвтоВАЗа: автопроизводитель под следствием
Открываем тайны древней Фракии: исторические маршруты вокруг Александруполиса
Дело националиста — СК направил в суд дело о нападении в Одессе
Рифовые крабы: тайное оружие природы против климатических угроз
Маск теряет миллиарды: растущая непопулярность сказывается на бренде
Аренда двухкомнатных квартир в Екатеринбурге стала доступнее — вот новые цены
Мозг против здорового питания: почему так сложно вернуться к норме после переедания
Армия Европы на границе РФ — новое предложение из недр НАТО
Вкуснее десерта и в 10 раз полезнее: готовим идеальную овсянку

Бузова высказалась об испорченном празднике: когда он поругался с тобой перед 8 марта

Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова посочувствовала женщинам, мужчины которых ругаются с ними перед 8 марта.

Певица Ольга Бузова
Фото: https://www.instagram.com/buzova86 by Инстаграм Ольги Бузовой is licensed under public doman
Певица Ольга Бузова

Ольга Бузова опубликовала в социальных сетях видео, на котором танцует и любуется собой в гордом одиночестве.

"Когда он поругался с тобой перед 8 марта. Знакомая ситуация?" — написала под кадрами знаменитость.

Ольга Бузова рассказывала, что счастлива в отношениях, однако решила не рассекречивать личность возлюбленного.

В Сети перед Международными женским днём распространён мем о том, что мужчины рвут отношения с девушкой перед 8 марта, чтобы не дарить ей подарок. Продуманные женихи при этом возвращаются 9 марта.

Ранее Ольга Бузова рассказала о своём болезненном опыте расставаний с мужчинами.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Еда и рецепты
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo Аудио 
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Еда и рецепты
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали Аудио 
Не ждите тепла — эти 5 цветов нужно высаживать уже в марте
Садоводство, цветоводство
Не ждите тепла — эти 5 цветов нужно высаживать уже в марте Аудио 
Популярное
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет

Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.

Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Коммуналки СССР: секреты общей территории, без которых тогда было не выжить Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Последние материалы
Ценовой заговор АвтоВАЗа: автопроизводитель под следствием
Открываем тайны древней Фракии: исторические маршруты вокруг Александруполиса
Бузова высказалась об испорченном празднике: когда он поругался с тобой перед 8 марта
Дело националиста — СК направил в суд дело о нападении в Одессе
Рифовые крабы: тайное оружие природы против климатических угроз
Маск теряет миллиарды: растущая непопулярность сказывается на бренде
Аренда двухкомнатных квартир в Екатеринбурге стала доступнее — вот новые цены
Мозг против здорового питания: почему так сложно вернуться к норме после переедания
Армия Европы на границе РФ — новое предложение из недр НАТО
Вкуснее десерта и в 10 раз полезнее: готовим идеальную овсянку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.