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От Дома-2 до вершин славы: Меньщиков раскрыл пикантную тайну Бузовой

0:55
Шоу-бизнес

Сейчас Ольга Бузова — одна из самых популярных женщин в стране. Она стала и телеведущей, и певицей, и участницей всевозможных светских мероприятий. Степан Меньщиков, который знал Бузову ещё в период "Дома-2", рассказал порталу "Страсти", в чём секрет её бешеной популярности.

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ольга Бузова

"Феномен Ольги Бузовой заключается в том, что на протяжении более двух десятилетий она остаётся воплощением стиля — как музыкального, так и интеллектуального. Её культурное наследие живёт в сердцах трёх поколений россиян", — сказал Меньщиков.

Также он сделал прозрачный намёк на то, что когда-то у него были интимные отношения с Бузовой.

"Возможно, истинная причина её успеха куда проще, ведь её трусики одно время украшали мою спальню, вдохновляя как её, так и меня на великие свершения", — признался Степан.

 

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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