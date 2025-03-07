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Миллионные долги Сергея Бурунова перед ФНС: ответ актёра

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сергей Бурунов, известный по ролям в сериалах «Полицейский с Рублёвки» и «Слово пацана», опроверг слухи о том, что имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

Сергей Бурунов
Фото: youtube.com by канал GAZ LIVE, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Бурунов

Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, представители артиста объяснили, что на сайте могла произойти техническая ошибка, из-за которой появилась недостоверная информация. Они заверили, что на данный момент у Бурунова нет никаких долгов перед ФНС.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Сергей Бурунов должен налоговой около 10 миллионов рублей. В связи с этим возникала угроза блокировки его счетов.

Также упоминалось, что актёр неоднократно превышал скорость на своём автомобиле BMW X5, что привело к штрафам на сумму девять тысяч рублей.

Ранее Анастасия Волочкова исполнила хит Аллы Пугачёвой.

Уточнения

Серге́й Алекса́ндрович Буруно́в (род. 6 марта 1977, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, пародист, телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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