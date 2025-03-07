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Волочкова перепела хит Пугачёвой: Примадонна дала добро

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Балерина Анастасия Волочкова на своём творческом вечере исполнила песню "Мне нравится, что вы больны не мной", которую когда-то пела Алла Пугачёва.

Анастасия Волочкова
Фото: youtube.com by канал Мариам Тилляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Волочкова

В последнее время звезда балета активно занимается вокалом: записывает новые композиции и выступает с известными песнями. В Telegram-канале "НеМалахов" было опубликовано видео, на котором Анастасия Волочкова исполняет романс из фильма "Ирония судьбы".

Она заявила, что Алла Пугачёва благословила её на исполнение этой песни. Сама Алла Пугачёва никогда не пела романсов, прозвучавших в новогодней комедии, потому что композитор Микаэл Тавердиев запретил ей исполнять свои произведения. Причиной их конфликта стали разные взгляды на звучание песен.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала, что простила Сарика Андреасяна.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
 

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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