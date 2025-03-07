Жена Петросяна заявила, что её вправе критиковать только Эвелина Хромченко

Татьяна Брухунова вступила в публичную перепалку со стилистом, который раскритиковал её манеру одеваться. Жена Евгения Петросяна пригрозила ему судом.
Татьяна Брухунова осталась недовольна тем, как стилист Омар Байрамов отозвался о её образах в одежде.
Супруга юмориста отметила, что потерпит критику своего внешнего вида только от ведущей "Модного приговора" Эвелины Хромченко.
"Вы профессионально никак себя не зарекомендовали", — выразила своё мнение Татьяна.
Она призвала стилиста продемонстрировать свои работы, чтобы она могла тоже дать им оценку.
Баймаров заявлял, что, несмотря на дорогие вещи в гардеробе, в образе Брухуновой нет стиля и изящества.
Ранее сообщалось, что Эвелина Хромченко отметила день рождения в стильных образах.
Эвели́на Леони́довна Хро́мченко (род. 27 февраля 1971, Уфа) — российская журналистка, телеведущая, актриса, писательница. На протяжении тринадцати лет занимала пост главного редактора и креативного директора русской версии журнала L’Officiel.
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