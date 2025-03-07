Жена Петросяна заявила, что её вправе критиковать только Эвелина Хромченко

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова вступила в публичную перепалку со стилистом, который раскритиковал её манеру одеваться. Жена Евгения Петросяна пригрозила ему судом.

Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова осталась недовольна тем, как стилист Омар Байрамов отозвался о её образах в одежде.

Супруга юмориста отметила, что потерпит критику своего внешнего вида только от ведущей "Модного приговора" Эвелины Хромченко.

"Вы профессионально никак себя не зарекомендовали", — выразила своё мнение Татьяна.

Она призвала стилиста продемонстрировать свои работы, чтобы она могла тоже дать им оценку.

Баймаров заявлял, что, несмотря на дорогие вещи в гардеробе, в образе Брухуновой нет стиля и изящества.

Ранее сообщалось, что Эвелина Хромченко отметила день рождения в стильных образах.

Уточнения

Эвели́на Леони́довна Хро́мченко (род. 27 февраля 1971, Уфа) — российская журналистка, телеведущая, актриса, писательница. На протяжении тринадцати лет занимала пост главного редактора и креативного директора русской версии журнала L’Officiel.



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