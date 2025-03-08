Подруги из прошлых миров: Прохор Шаляпин рассказал о пугающей встрече с пришельцами

До сих пор в шоу-бизнесе была известна только одна певица, которая утверждала, что встречалась с инопланетянами, — это Катя Лель. Теперь к ней присоединился Прохор Шаляпин. Он заявил, что и у него тоже состоялся контакт с пришельцами.
Шаляпин уверен, что почти все посчитают, что это враньё, поэтому он не хотел рассказывать о своём необычном опыте, однако певец всё-таки раскрыл некоторые детали.
"Вот все смеются, а ко мне прилетали. Многие сейчас могут меня осудить, но каждый из нас находится в невидимом защитном коконе, и ко мне прилетали ночью и хотели в этот кокон пробиться. Это какие-то сущности, не знаю, может, подруги из прошлых миров", — сказал Шаляпин в подкасте "НеДудь".
Не вдаваясь в дальнейшие подробности, Шаляпин лишь в шутку отметил, что весь шоу-бизнес — это один большой сумасшедший дом.
"Все стоим на учёте", — подытожил Прохор.
Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.
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