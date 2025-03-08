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Подруги из прошлых миров: Прохор Шаляпин рассказал о пугающей встрече с пришельцами

1:00
Шоу-бизнес

До сих пор в шоу-бизнесе была известна только одна певица, которая утверждала, что встречалась с инопланетянами, — это Катя Лель. Теперь к ней присоединился Прохор Шаляпин. Он заявил, что и у него тоже состоялся контакт с пришельцами.

Земля
Фото: nationalgeographic.com by NASA, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Земля

Шаляпин уверен, что почти все посчитают, что это враньё, поэтому он не хотел рассказывать о своём необычном опыте, однако певец всё-таки раскрыл некоторые детали.

"Вот все смеются, а ко мне прилетали. Многие сейчас могут меня осудить, но каждый из нас находится в невидимом защитном коконе, и ко мне прилетали ночью и хотели в этот кокон пробиться. Это какие-то сущности, не знаю, может, подруги из прошлых миров", — сказал Шаляпин в подкасте "НеДудь".

Не вдаваясь в дальнейшие подробности, Шаляпин лишь в шутку отметил, что весь шоу-бизнес — это один большой сумасшедший дом.

"Все стоим на учёте", — подытожил Прохор.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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