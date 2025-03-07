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Зарыли топор войны: Кудрявцева и Андреасян поставили точку в громком конфликте

1:33
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева в личном Telegram-канале рассказала, что простила режиссёра Сарика Андреасяна, который публично её оскорбил. Она опубликовала отрывок из недавнего интервью кинематографиста, где он принёс свои извинения.

Сарик Андреасян
Фото: личный аккаунт Сарика Андреасяна в Инстаграм*(запрещён в РФ) is licensed under public domain
Сарик Андреасян

Лера Кудрявцева и Сарик Андреасян открыто поссорились в 2021 году после музыкального фестиваля "Новая волна". Тогда артистка со сцены пошутила в адрес режиссёра, после чего он назвал её "тварью" и "морально устаревшей ведущей".

В то время телеведущая призналась, что не поняла, как её не самая обидная шутка могла стать причиной такого скандала. Однако сейчас Андреасян отмечает, что вспылил и перегнул палку. В интервью Елене Ханге он заверил, что считает Кудрявцеву "прекрасной женщиной".

Кинематографист принёс извинения, а Лера Кудрявцева дала понять, что с этой минуты они в мире.

"Сарик, я принимаю твои извинения, спасибо, что хватило мудрости. Это ценно. Пойду посмотрю какой-нибудь фильм Сарика Андреасяна", — написала Кудрявцева в Telegram-канале.

Недавно Сарик Андреасян оказался в центре нового скандала. На лекции для студентов киношколы он заявил, что ненавидит Тарковского и авторское кино. Он также ответил тем, кто обвиняет его в съёмках фильмов ради денег.

Ранее друг Андрея Панина рассказал, кто виновен в смерти актёра.

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. 

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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