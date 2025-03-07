Бывшая Канье Уэста заявила, что рэпер заставляет своих подруг разгуливать голыми

Бывшая возлюбленная Канье Уэста вспомнила о необычных требованиях к девушкам со стороны рэпера.
Бывшая Канье Уэста модель Эмбер Роуз рассказала, что рэпер принуждает своих подруг разгуливать голыми на публике.
Эмбер Роуз и Канье Уэст состояли в отношениях два года, с 2008 по 2010 год. Тогда звезда подиумов познакомилась со странностями в поведении музыканта.
"Конечно, Канье одевает её именно так. Да, он делал то же самое со мной и Ким. Ему нравится, когда мужчины пускают слюни по его женщине", — сообщила Роуз в своем подкасте Club Shay Shay.
Модель объяснила, что у рэпера есть пунктик, согласно которому всё его окружение должно мечтать заполучить его девушку. Ему важно понимать, что его возлюбленная самая желанная женщина.
Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.
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