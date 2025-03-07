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Прохор Шаляпин призвал Ирину Дубцову к примирению: мне от тебя ничего не надо

1:09
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин, назвавший певицу Ирину Дубцову сбитым лётчиком, захотел помириться с подругой детства.

Певица Ирина Дубцова
Фото: https://vk.com/irinadubtsovaofficial by ВК-аккаунт Ирины Дубцовой is licensed under public doman
Певица Ирина Дубцова

Прохор Шаляпин признался, что его расстраивает ссора с Ириной Дубцовой, которая разорвала все отношения с ним ещё в 2011 году.

"Я к ней все равно тепло отношусь. Мне снится, как я её обнимаю… Ира, мне от тебя ничего не надо!" — заявил Прохор.

Он отметил, что Дубцова 20 лет от него "воротила нос", однако артист не теряет надежды встретиться с Ириной и обнять её.

"Ты друг моего детства, и зря ты со мной перестала общаться. Я очень хороший человек, добрый, искренний", — объяснил Шаляпин.

Прохор предположил, что сейчас зарабатывает даже больше, чем Ирина Дубцова.

Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова вместе ходили в одну музыкальную школу и пели в составе поп-группы "Джем". Ссора между артиста произошла в 2011 году, когда Прохор отказался приехать на похороны отца Дубцовой, мотивируя это тем, что у него нет денег.

Уточнения

Ирина Викторовна Дубцова (род. 14 февраля 1982 года, Волгоград) — российская певица, композитор и поэтесса, бывшая солистка группы «Девочки» (1999—2001). 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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